В Удмуртии опровергли информацию о призыве киберспортсменов в армию

В Удмуртии опровергли информацию о призыве киберспортсменов на военную службу. Об этом сообщил Центр управления регионом.

Накануне в соцсетях распространился «указ», касающийся «привлечения добровольцев» в республике. В фальшивке требуют провести беседы с гражданами о преимуществах службы в армии. Собранную информацию планировалось передать в военкоматы.

Однако в администрации главы и правительства Удмуртии заявили, что этот указ не имеет отношения к действительности.