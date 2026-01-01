В Удмуртии на 21 процент выросло число заболевших ОРВИ



На прошлой неделе в Удмуртии зафиксировали 21 924 случая ОРВИ, что на 21% больше, чем на предыдущей неделе, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Наибольший рост заболеваемости отмечен в Завьяловском и Малопургинском районах, а также в Ижевске и Можге. В лабораториях обнаружили вирусы как негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, парагрипп, бокавирусы), так и гриппа типов А и В.

За неделю лабораторно подтвердили 1890 случаев гриппа. Большинство из них, по данным ведомства, протекают в лёгкой форме.