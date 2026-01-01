В вузы Удмуртии планируют привлечь до 5000 иностранцев

Опубликована: 24 декабря 2025 г. 14:51 19

Нейросеть Gigachat

Удмуртия планирует увеличить образовательный экспорт до 2030 года. Об этом сообщили в министерстве экономики.

На заседании Межведомственной группы под председательством Татьяны Чураковой обсудили стратегию продвижения региона на международном образовательном рынке.

Цели программы: увеличить число иностранных студентов до 5000, обеспечить стабильность обучения, трудоустроить 10% выпускников в республике и увеличить выручку от экспорта образовательных услуг до 2,5 млн долларов.