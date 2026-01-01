В подземной нарколаборатории в Удмуртии нашли более 50 кг мефедрона и 400 кг прекурсоров



В Удмуртии пресекли деятельность трёх производителей и одного курьера наркотиков, подозреваемых в межрегиональном сбыте в особо крупном размере.В их доме обнаружена скрытая под землей нарколаборатория, где изъято более 50 кг мефедрона, 400 кг прекурсоров и 25 кг из тайника. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ, подозреваемые задержаны.За преступление предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы.