В Ижевске до 5 тысяч человек праздновали Новый год на Центральной площади

На Центральной площади Ижевска Новый год встретили около пяти тысяч человек, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. В целом по республике праздничные мероприятия посетили более 22 тысяч человек.

Новогодняя ночь прошла спокойно: в местах массовых гуляний не произошло чрезвычайных ситуаций, серьёзных нарушений общественного порядка или аварий. Пожаров и других происшествий тоже не было. Скорая помощь выезжала на вызовы около 1200 раз, но в целом всё прошло без инцидентов.