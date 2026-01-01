В Удмуртии мужчина погиб при наезде поезда



В Сарапульском районе Удмуртской Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием железнодорожного состава, в результате которого погиб один человек, сообщает Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике.

31 декабря 2022 года в 21:14 на перегоне «Кичево – Бугрыш», расположенном вблизи деревни Верхний Бугрыш, пассажирский поезд совершил наезд на двух человек. В результате инцидента мужчина 1985 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Женщина 1996 года рождения была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.