За сутки в Удмуртии два человека погибли при пожарах

За последние сутки в Удмуртии в результате пожаров погибли два человека, сообщает МЧС республики.

В Ижевске огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома на улице Союзной. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. В пожаре погибла хозяйка квартиры, 1935 года рождения.

В Увинском районе, в селе Новый Мултан, пожар охватил деревянный дом на площади два квадратных метра. Огонь уничтожил мебель и пол. В результате погиб хозяин дома, 1954 года рождения.

Причины пожаров и обстоятельства гибели людей выясняются. С 7:00 1 января по 7:00 2 января сотрудники МЧС Удмуртии ликвидировали шесть пожаров.