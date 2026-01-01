В селе Васильевское прекращено водоснабжение из-за замерзания водонапорной башни



В селе Васильевское Красногорского района Удмуртской Республики произошла авария на водонапорной башне, что привело к прекращению подачи воды на ряде улиц населённого пункта.

Администрация Красногорского района сообщила, что 1 января часть села Васильевского была временно отключена от водоснабжения из-за замерзания водонапорной башни. Сотрудники муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МУП «ЖКС») в течение дня предпринимали меры по восстановлению подачи воды, включая попытки отогрева башни, однако эти усилия не увенчались успехом. В связи с этим был организован подвоз воды в указанные районы.

2 января работы по отогреву водонапорной башни были продолжены с целью восстановления нормального водоснабжения в селе.