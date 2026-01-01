В Ижевска начался фестиваль "Всемирный день пельменей"



В Ижевске состоялось открытие фестиваля «Всемирный день пельменя».

Организаторами мероприятия организована дегустация изделий пельменного типа, представленных различными регионами Российской Федерации.

Следует отметить, что в фестивале приняли участие производители из различных регионов страны, начиная от Камчатки и заканчивая территориями, входящими в состав туристического маршрута «Золотое кольцо». Многие участники прибыли на мероприятие вместе со своими семьями.