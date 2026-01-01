В Ижевске пожарные спасли шесть человек и кота из огня



В Ижевске пожарные спасли шесть человек и кота. Об этом сообщило МЧС Удмуртии.

2 января утром в трёхэтажном доме на улице 8-я Подлесная случился пожар. Две девушки, хозяйка квартиры и её гостья, проснулись от треска. Они нашли искрящуюся розетку с включённым удлинителем за шкафом. Девушки сразу выключили электричество, попытались потушить огонь, оповестили соседей, вызвали пожарных и покинули квартиру.

Когда приехали пожарные, они увидели, что горит мебель и внутренняя отделка. Пожар охватил 20 квадратных метров. Спасатели эвакуировали шесть человек и кота из соседних квартир. Никто не пострадал.

Предварительно причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. В удлинитель были включены телевизор и обогреватель, которые работали всю ночь.