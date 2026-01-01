В селе Красногорское капитально отремонтируют храм Покрова Пресвятой Богородицы



В соответствии с информацией, предоставленной главой района Любовью Сергеевой, в 2026 году в селе Красногорское будет проведен капитальный ремонт храма Покрова Пресвятой Богородицы.

23 декабря 2025 года между муниципальным образованием и подрядной организацией из города Ижевска был заключен договор на проведение реставрационных работ. В рамках данного контракта планируется завершить ремонтные мероприятия к 1 октября 2026 года. В частности, предполагается реконструкция купола храма, кровли трапезной и колокольни, а также восстановление маковок данных архитектурных элементов. Завершение ремонтных работ намечено к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.