В ДТП в Удмуртии пострадали семь человек

Семь человек пострадали в ДТП в Алнашском районе, сообщила Госавтоинспекция Удмуртии.Авария произошла 2 января около 17:05 на дороге, где столкнулись «Ниссан Кашкай» и «Хонда». В результате «Лада Гранта» врезалась в «Хонду» и наехала на рейсовый автобус «Кинг Лонг». Травмы получили: водитель и два пассажира «Хонды» (дети 1 и 8 лет, женщина 34 лет), а также водитель и два пассажира «Ниссана Кашкай» (женщина 63 лет, мужчина 30 лет). Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.Обстоятельства аварии выясняются.