В Юкаменском районе отрыли новый фельдшерский пункт



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

В деревне Новоелово Юкаменского района Удмуртской Республики в конце 2025 года состоялось открытие нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), как сообщает пресс-служба районной администрации.

ФАП будет осуществлять медицинское обслуживание населения шести близлежащих населенных пунктов, что составляет около 300 человек.

Здание пункта построено по модульной технологии и включает в себя кабинет приема, процедурную, служебные помещения и санузел. Медицинскую помощь будут оказывать опытный фельдшер Кристина Говоркова и медицинская сестра Екатерина Ившина.

Согласно планам, в 2026 году планируется открытие еще двух фельдшерско-акушерских пунктов в районе: в деревне Малый Вениж и селе Верх-Уни.