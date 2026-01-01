Двое детей пострадали от взрывов петард в Новогоднюю ночь в Ижевсе



В Ижевске в первый день нового года двое детей получили травмы из-за взрывов петард, сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Первый инцидент произошёл, когда группа детей взрывала петарды на улице рядом с родителями. 7-летний мальчик поджёг петарду и положил её в жестяную банку, но хлопка не последовало. Когда он наклонился к банке, чтобы проверить, что произошло, раздался взрыв. В результате ребёнок получил тяжёлую травму глаза.

Второй случай коснулся 15-летнего подростка. Он отвлёкся, и подожжённая петарда взорвалась прямо у него в руке, что привело к травме руки.

МЧС Удмуртии напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники.