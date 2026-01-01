Республиканская компания «Ижавиа» в 2025 году перевезла 674,1 тысячи пассажиров



В 2025 году международный аэропорт Ижевск, носящий имя выдающегося конструктора М. Т. Калашникова, обслужил 865,9 тысяч пассажиров, согласно сообщению пресс-службы авиакомпании «Ижавиа».

Следует отметить, что количество обслуженных пассажиров продемонстрировало незначительное снижение по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году аэропортом Ижевска воспользовались 900 тысяч человек.

При этом авиакомпания «Ижавиа» в 2025 году перевезла 674,1 тысячи пассажиров, тогда как в 2024 году этот показатель составил 707,4 тысячи человек.

Кроме того, в 2024 году компания осуществила транспортировку нестандартных грузов, включая обезьяну, журавля и двух пингвинов.