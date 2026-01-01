В Удмуртии в 2025 году на коммунальную инфраструктуру направили 3,5 млрд рублей



На подготовку коммунальной инфраструктуры в Удмуртии в 2025 году выделили 3,5 млрд рублей, из которых 1,4 млрд направили на подготовку к отопительному сезону.В результате отремонтировали 402 объекта, включая 19 котельных, 52 артезианские скважины, 24 км теплотрасс и 100 км водопроводных сетей. В Ижевске, Можге, Увинском, Граховском, Киясовском, Сарапульском, Красногорском и Якшур-Бодьинском районах заменили 12 котлов. Особое внимание уделили водоснабжению сельской местности: в Алнашском и Глазовском районах проложили более 15 км новых сетей. В Глазовском районе отремонтировали скважины, водонапорные башни и заменили трубы. В Алнашском районе обновили водонапорные башни и водопровод.Часть работ выполнили по федеральной программе, включая ремонт водопроводов в Воткинске и реконструкцию коллекторов в Ижевске. В 2026 году на подготовку инфраструктуры выделят более 4 млрд рублей.