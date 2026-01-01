Неизвестные прекратили газоснабжение жилых домов в селе Ягул



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

В селе Ягул Завьяловского района 4 января неизвестные перекрыли задвижку перед газорегуляторным пунктом, оставив без газа 202 дома, сообщает пресс-служба "Газпром межрегионгаз".

Гендиректор Александр Черкашин объяснил, что газопровод принадлежит частному владельцу. Для восстановления подачи газа необходимо провести проверку и оплатить работы.

Собственник должен заключить договор на техобслуживание для предотвращения подобных ситуаций. Администрация Ягула обсуждает этот вопрос.

Аварийные бригады работают над восстановлением подачи газа, планируя завершить работы к концу дня.