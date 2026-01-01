В Удмуртии и соседних регионах из-за снегопадов останавливают движение по автотрассам



В Татарстане из-за плохой погоды временно ограничили движение грузовиков и автобусов на нескольких трассах, включая участок у границы с Удмуртией. Ограничения начали действовать с 10:30 (мск) и затронули следующие участки:

— ФАД М-7 «Волга» (км 735-856 и 988-1068).

— Р-243 (км 397-426), подъезд к Ижевску и М-12.

— М-7 (км 15-127), подъезд к Кирову.

— А-295 (км 95-126), подъезд к М-7.

— Р-239 (км 249-399).

Ориентир — д. Старая Юмья Алнашского района Удмуртии. Ограничения снимут при улучшении погоды. Водителям рекомендуется учитывать информацию при планировании маршрутов.