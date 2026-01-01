Медучреждениям Удмуртии передали 20 автомобилей



Министерство здравоохранения Удмуртской Республики сообщает о получении медицинскими учреждениями республики 20 новых санитарных автомобилей. В автопарк больниц поступили 20 автомобилей марок «Лада Гранта» и «Лада Нива».

Новые санитарные транспортные средства распределены между 19 медицинскими учреждениями региона. Среди получателей — Алнашская, Вавожская, Дебесская, Завьяловская, Игринская, Каракулинская, Киясовская, Красногорская, Малопургинская, Можгинская, Увинская, Шарканская, Юкаменская и Ярская районные больницы, а также Сарапульская городская больница и детские поликлиники №1, №5, №8 и №9 города Ижевска.