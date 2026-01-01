Из-за снегопадов в Удмуртии произошли восемь дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими



В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, характеризующимися интенсивными снегопадами, метелями, снежными заносами и образованием гололедицы, от водителей требуется высокая осторожность при управлении транспортными средствами.

За последние сутки зафиксировано восемь дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Из них семь инцидентов представляют собой столкновения, а один — съезд транспортного средства с проезжей части. В результате указанных происшествий травмы получили двенадцать человек, включая одного несовершеннолетнего. В большинстве случаев причиной ДТП явилось несоответствие скорости движения конкретным условиям дорожного покрытия.