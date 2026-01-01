Удмуртия возглавила ПФО по продажам квартир должников



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

В 2025 году в Удмуртии продали 60 квартир должников по ипотеке. Это на 22% меньше, чем в прошлом году. Однако регион всё равно стал лидером Приволжского федерального округа по числу проданных таких объектов, как показало исследование коллекторского агентства «Долговой консультант».

Средняя цена квартиры в Удмуртии в этом году составила 2,28 млн рублей. По сравнению с прошлым годом стоимость выросла на 28,9%. По этому показателю республика заняла третье место среди регионов ПФО.