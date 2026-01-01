В Удмуртии появился объединяющий медиаресурсы на Удмуртском языке портал «Чӧлскон Куа»



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

В Удмуртской Республике был запущен портал удмуртских медиаресурсов под названием «Чӧлскон Куа». Инициатором проекта выступил программист Григорий Григорьев, который также разработал Telegram-бот, связанный с данным порталом.

«Чӧлскон Куа» представляет собой систематизированный каталог интернет-ресурсов, посвящённых удмуртскому языку и культуре. Проект реализуется при финансовой и организационной поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики.

Автор проекта сообщил, что база данных будет регулярно обновляться и дополняться новыми материалами. Доступ к порталу можно получить через Telegram-бот и через официальный веб-сайт.