В ночь на 7 января в ижевском Михайло-Архангельском соборе Рождественскую службу проведет митрополит Викторин



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Рождественские службы в храмах Удмуртии пройдут в ночь на 7 января

В ночь на 7 января в храмах Удмуртии будут проводиться рождественские службы. В Ижевске литургию возглавит митрополит Викторин в Михаило-Архангельском соборе. Служба начнётся в 23:00.

На следующий день, 7 января, в 9:00 состоится ещё одна служба. После неё детский и юношеский хор «Архангельский глас» споёт рождественские песни.

Рождество — это праздник, который знаменует рождение Иисуса Христа и окончание поста.