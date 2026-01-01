Удмуртия гасит облигации, выпущенные 2020 году на миллиарды рублей



Удмуртия погасила 40% номинала и последний купон пятилетней облигации серии 34008, выплатив 406,73 рубля, сообщает «Интерфакс».

Из этой суммы 400 рублей пошло на погашение 40% номинала, а 6,73 рубля — на выплату последнего купонного дохода по ставке 6,4% годовых.

В конце декабря 2020 года Удмуртия выпустила одну пятилетнюю облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Общий объём выпуска составил 10 млрд рублей. Такой минимальный объём размещения позволил республике привлечь дополнительные средства, если это потребуется.

Сейчас в обращении остаются 10-летние облигации Удмуртии на 5 млрд рублей, которые будут погашены в сентябре 2026 года.