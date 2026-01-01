В Воткинске официально юридически оформят площадку индустриального парка

Управляющую компанию и сам промышленный парк «Индустриальный», расположенный в городе Воткинск, включили в перечень промышленных площадок Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Об этом заявил министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарёв. По словам министра, территория парка успешно функционирует, формируя эффективную производственную среду, где расположены предприятия-резиденты, занимающиеся реализацией собственных проектов. Так, в течение 2025 года резидентами было создано двадцать новых рабочих мест, а объём продукции, произведённой и отправленной потребителям, превысил отметку в 1,2 миллиарда рублей. Получение статуса зарегистрированного индустриального парка открывает новые возможности для дальнейшего роста и расширения производства. Теперь резидентам будут предоставлены льготы, включая финансовую поддержку государства в виде субсидирования инфраструктуры и налоговых послаблений.