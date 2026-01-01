Сотрудница почты задержана за хищение 940 тысяч рублей на службе

Управление ФСБ России по Удмуртской Республике предотвратило преступную деятельность руководителя одного из подразделений почтового отделения города Ижевска филиала АО «Почта России». Расследование показало, что подозреваемая похитила денежные средства своей организации на сумму 940 тысяч рублей и предприняла попытку скрыть следы преступления посредством незаконного изменения сведений в единой информационной системе почтового подразделения. Следственный отдел Управления ФСБ по Удмуртской Республике открыл уголовное производство по статье 160 части 3 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата, совершаемые должностным лицом с использованием служебного положения»), а также по пункту 4 статьи 274.1 УК РФ («Незаконное вмешательство в работу критически важной информационной структуры Российской Федерации, осуществленное должностным лицом»). Максимальная мера наказания за указанные деяния составляет лишение свободы сроком до 8 лет. Расследование продолжается.