Срок автокредита в Удмуртии превысил шесть лет

Средний срок автокредита в Удмуртии вырос до шести лет. Это данные Национального бюро кредитных историй. Автокредиты в январе стали длиннее — в среднем на 6,21 года. Год назад кредит брали на 5,22 года. Удмуртию поставили на десятое место среди регионов России. Больше всего платят автовладельцы Краснодарского края, Ставропольского края и Оренбургской области. Москвичам и жителям Петербурга выплачивать кредиты приходится меньше всего. По всей России средняя выплата растянулась на 5,94 года. За год показатель увеличился на 17,2%. Кстати, в январе 2026 в Удмуртии число выданных автокредитов упало более чем на 50 процентов в сравнении с декабрем 2025.