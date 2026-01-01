Мошенники вынуждают подростков бежать из дома в Удмуртии и оформлять на родителей кредиты

За минувшие выходные двое девочек-подростков из Удмуртии стали жертвами мошенников, оформив кредиты на имена своих родителей. Спасательные службы отмечают рост числа исчезновений несовершеннолетних в регионе. Одну девочку, пострадавшую от злоумышленников, быстро обнаружили в торговом центре Ижевска, однако вернуть похищенные деньги и предотвратить оформление займа ей не удалось. Другую девушку искали долго, она была найдена позже в Глазове. Ещё одна школьница покинула дом ночью в Селтинском районе, позднее обнаруженная в столице Удмуртии, также успела воспользоваться услугами мошенников и оформить заем на мать. Три подростка пока числятся пропавшими, включая воспитанницу детского дома из Нылги.