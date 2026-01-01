Удмуртия заняла второе место в ПФО по разработкам программных продуктов



Нейросеть Duck.ai Нейросеть Duck.ai

Итоги завершившегося 2025 года оказались весьма успешными для информационных технологий и телекоммуникационных компаний Удмуртии. Их совокупная выручка достигла внушительной суммы в 36 миллиардов рублей, продемонстрировав уверенный прирост на 31,2% относительно предыдущего периода. Благодаря столь стремительному развитию регион поднялся на почётное второе место рейтинга Приволжского федерального округа. Основной вклад в положительную динамику внёс сектор разработки программного обеспечения, где объём продаж увеличился сразу вдвое. За прошедший год зарегистрировано включение 86 региональных разработок в официальный реестр российского программного обеспечения.