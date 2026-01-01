Компания беспилотных услуг ZALA показала гигантскую надпись "Женя" из деревьев в лесопосадке

Специалисты из ижевской фирмы Zala заметили необычное изображение во время обследования объектов топливно-энергетического комплекса Башкортостана. Они увидели большое слово «Женя», выложенное хвойными деревьями размером 40 на 70 метров. С воздуха современный «геоглиф» читается идеально четко. Как выяснили операторы беспилотника ZALA Т-16, масштабное послание могло быть высажено из настоящих сосен или иных хвойных растений, которые в прошлом веке высаживали в качестве ветрозащитных полос, призванных обеспечить защиту плодородной почвы от выветривания или от смывания ее верхнего слоя в результате наводнения.