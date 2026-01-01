Госцирк Удмуртии получит 41 млн рублей на развитие

Перед началом традиционного Международного фестиваля циркового искусства стало известно, что государственный цирк Удмуртии получит дополнительное финансирование в размере 41 миллиона рублей. О предстоящих инвестициях сообщил министр культуры региона Владимир Соловьев: «Мы на слуху, нас знают, нас любят, к нам едут, поэтому соответствующие решения легко принимаются и на уровне правительства Удмуртской Республики». Средства направляются на дальнейшее совершенствование технической базы учреждения. Важно подчеркнуть, что поддержка цирка ведется систематически: в 2024 году на реконструкцию и оборудование уже было потрачено 20 миллионов рублей, а в 2025 году — около 60 миллионов рублей, большая часть которых пошла на приобретение и монтаж современных осветительных приборов, завершившийся осенью прошлого года. Новое решение правительства Удмуртии о выделении очередной субсидии принято 5 марта 2026 года.