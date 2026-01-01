МВД Минска задержало 80-летнюю курьера мошенников, приезжавшую в Беларусь из Удмуртии

80-летняя пенсионерка из Удмуртии оказалась втянутой в преступную схему в Минске. Согласно сообщению официального сайта ГУВД Мингорисполкома, бабушка дважды приезжала в Беларусь по просьбе злоумышленников, выдававших себя за сотрудников ФСБ. Ей обещали оплату за доставку посылки из Минска, однако истинное содержание груза оставалось неизвестным женщине. При первом визите пожилой курьер забрала около 15 тысяч долларов у пострадавшей минчанки, уверенной, что таким образом декларирует накопления в Нацбанке. Второй визит состоялся спустя некоторое время: около театра Оперы и Балета бабушке передали примерно 30 тысяч рублей, также полученных путем обмана. Женщина была задержана сотрудниками белорусского уголовного розыска сразу после получения денег. Все наличные средства конфискованы и переданы обратно владельцам. Против организаторов преступления возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве.