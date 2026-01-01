Оптовая и розничная торговля в Удмуртии выросли до более 40 млрд в январе текущего года

В Удмуртии рестораны и кафе заработали в январе целых 2,9 миллиарда рублей. Продажи выросли на 12,8%. Магазины тоже радуют цифрами — продажи достигли 42 млрд рублей. Оптовая торговля выросла до 40 млрд рублей. В товарной массе опт увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а товарооборот на 61,3% формировался за счёт малого бизнеса. Розница увеличилась на 6,4% в сопоставимых ценах 2025 года.