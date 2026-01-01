Бывший депутат из Глазова пытается в суде добиться смягчения приговора

Бывший городской депутат Андрей Едигарев попросил суд уменьшить ему тюремный срок. Раньше его осудили за призывы к экстремизму. Едигарева арестовали по обвинению в причастности к попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества. Он участвовал в работе незаконного «Съезда народных депутатов». Эту организацию в России признали террористической, а её лидер числится иноагентом. В мае 2023 года Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил экс-депутата к трём годам колонии за призывы к террорув интернете. Сейчас он надеется на замену срока на более лёгкий вид наказания.