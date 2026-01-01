В одном из районов Ижевска из-за порыва водопровода остановилось движение троллейбусов



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

В Ижевске случилась беда — лопнула труба диаметром полметра и дороги в одном из районов залило водой.. В Ижевске троллейбусы 6 и 9 маршрутов перестали идти в Металлург из-за разлива воды на проезжую часть. В администрации Ижевска сообщили произошёл порыв стального водопровода диаметром 500 мм. По предварительной информации, доступ потребителей к водоснабжению сохранён. При этом без холодного водоснабжения осталась школа № 35, дети отправлены на дистанционное обучение. Аварийная бригада Ижводоканала выехала на место, проводятся работы по локализации порыва.