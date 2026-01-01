Ижевск оказался в десятке лучших городов России по качеству пассажирских перевозок

Ижевск попал в рейтинг лучших городов России по удобству общественного транспорта. Это достойное десятое место. Столица Удмуртии уступила лишь таким гигантам, как Москва и Петербург. Компания SIMETRA («Симетра») проанализировала работу систем общественного транспорта 102 городов России. Москва и Санкт-Петербург находятся «вне конкурса» — столицы набрали 89,9 и 83,5 балла соответственно. Первая десятка рейтинга при этом выглядит следующим образом: Пермь (80,9 балла); Екатеринбург (76,0 балла); Новокузнецк (75,6 балла); Нижний Новгород (74,2 балла); Казань (73,4 балла); Челябинск (72,9 балла); Южно-Сахалинск (72,6 балла); Череповец (71,3 балла); Новосибирск (70,1 балла); Ижевск (70,0 балла).