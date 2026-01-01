Ижевские "Купол-Родники" проиграли подмосковным баскетболистам из "Химок"

На ижевском паркете состоялась напряжённая встреча баскетбольной Суперлиги, в которой местная команда «Купол-Родники» встретилась с опытными соперниками из Подмосковья — командой «Химки». Несмотря на высокий боевой настрой ижевчан и яркие моменты, финальный свисток судьи ознаменовал победу гостей со счётом 76:80. Игра проходила в равной борьбе практически весь первый тайм, однако во второй половине встречи гости проявили большую точность и уверенность в атакующих действиях, сумев создать устойчивое четырехочковое преимущество. Этот задел позволил подмосковной команде уверенно довести встречу до победы. Для «Химок» эта победа оказалась важной — команда поднялась на шестую строчку турнирной таблицы, тогда как ижевская дружина пока остаётся на скромном двенадцатом месте. Впрочем, впереди ещё много матчей, и болельщики надеются увидеть совсем иную картину в оставшихся играх сезона.