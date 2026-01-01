В Ижевске на 20 млн рублей засыплют ямы на дорогах щебнем



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

На отсыпку ям щебнем в Ижевске выделили 20 млн рублей. Документы размещены на портале госзакупок. Работы финансируются из бюджета города; подрядчик должен до конца октября 2026 года засыпать ямы щебнем разных марок прочности. Заказчик будет направлять заявки по адресам и объёмам, оплата по факту приёмки. Гарантия на «заплатки» — 2 года; при дефектах подрядчик устраняет их за свой счёт. Кроме того, в Ижевске с приходом тепла начался ямочный ремонт литым асфальтом. Первые работы прошли на улице Пушкинской, напротив шахматной школы имени Сергея Ощепкова. Эту технологию используют в межсезонье, пока рано класть обычный мелкозернистый асфальтобетон.