Двух жителей Ижевска задержали за производство и попытку сбыта 15 кг наркотиков

Наркотики в Ижевске: УФСБ по Удмуртии задержало двух жителей Ижевска по подозрению в производстве и попытке сбыта наркотиков. В нарколаборатории изъяли 15 кг мефедрона, лабораторное оборудование, прекурсоры и реагенты. Подозреваемые помещены в ИВС; возбуждено дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Еще одно дело по наказанию производителя запрещенного дурмана. Жителя Сарапула приговорили к 15 годам и 2 месяцам колонии строгого режима за организацию нарколаборатории. В 2025 году 24‑летний злоумышленник по указанию руководителя группы оборудовал лабораторию в садовом доме, хранил 1124 г прекурсоров и произвёл 2944,058 г мефедрона. Дела возбуждены по ст. 228.3 и 228.1 УК РФ. Подсудимый признал вину; приговор вынес Верховный Суд Удмуртии 11 марта 2026 года.