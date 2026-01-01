У владельца лесоперерабатывающего предприятия а Балезино возникли 27 млн долга по зарплат



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Долги по зарплате возникли у компании‑владельца Балезинского лесокомбината (ООО «Жешартский ЛПК»). Предприятие задолжало 27 млн рублей по зарплате. Прокуратура Усть‑Вымского района Коми подала 176 исков; в марте удалось взыскать и направить на выплаты более 14,6 млн рублей. По решениям судов возбуждено сводное исполнительное производство. Новому руководителю комбината объявлено предостережение и внесено представление об устранении нарушений. ЖЛПК входит в United Panel Group и включает площадки в Жешарте и Балезино.