В селе Уральский Сарапульского района начал разрушаться двухэтажный многоквартирный дом. Об этом сообщил глава района Айдар Шарафутдинов. ЧП случилось в ночь на 14 марта. Жильцов сразу эвакуировали в пункт временного размещения. 14 марта эксперт осмотрел конструкции и составил список первоочередных работ. 15 марта на объект вышел подрядчик, чтобы укрепить фасад. После этого жильцы смогут забрать документы и ценные вещи. До конца следующей недели будет готово заключение о пригодности дома для проживания. Кошку и собаку, которые оставались в квартирах, вернули хозяевам.