В Якшур-Бодьинском 15 команд соревновались в охотничьем биатлоне

В Якшур-Бодьинском районе 14 марта прошли ежегодные соревнования охотников. В состязаниях участвовали 15 команд, в том числе из Пермского края. Участники проходили дистанцию на охотничьих лыжах без палок и стреляли из ружей. В командном зачёте победила команда Увинского районного общества охотников и рыболовов. Второе место заняло Сергинское общество охотников и рыболовов из Балезинского района. Третье место досталось команде Шарканского районного общества охотников и рыболовов.