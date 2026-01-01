В Удмуртии готовят реализацию Стратегии социально‑экономического развития региона до 2036 года

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов подписал распоряжение о начале работы над планом мероприятий. Этот план нужен для реализации Стратегии социально‑экономического развития региона до 2036 года. Министерству экономики Удмуртии поручили подготовить итоговый проект документа. Сделать это необходимо до 30 марта. В плане будут перечислены конкретные задачи и стратегические инициативы. Рабочую группу возглавила министр экономики республики Анна Слугина. Всего в группу вошли более 25 человек.