В Удмуртии продается дом-парусник и квартира стоимостью 245 млн рублей

В Удмуртии продаётся необычная недвижимость. В Ижевске на улице Максима Горького, 147 выставлена трёхкомнатная квартира площадью 214 квадратных метров. Внутри есть терраса, зона кухни, столовая, гостиная и СПА‑зона с санузлом. Интерьер выполнен в стиле барокко. Стоимость квартиры составляет 245 миллионов рублей. Также в селе Ягул Завьяловского района продаётся коттедж площадью 158,1 квадратного метра. Он выполнен в виде корабля со всеми мелкими деталями. Участок занимает 9 соток, а цена дома — 2 901 150 рублей. Имущество реализуется с торгов из‑за банкротства предыдущего владельца, поэтому окончательная стоимость может измениться.