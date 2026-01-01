Государственный контрольный комитет Удмуртии нашел 711 нарушений исполнения бюджета

В 2025 году Государственный контрольный комитет Удмуртии провёл 29 контрольных и 226 экспертно‑аналитических мероприятий. Председатель комитета Михаил Тумин доложил об итогах на сессии Госсовета. Всего выявлено 711 нарушений на общую сумму 1,05 миллиарда рублей. Из них 1,4 миллиона составило нецелевое использование бюджетных средств и имущества. Зафиксировано 228 нарушений при формировании и исполнении бюджетов на сумму 566 миллионов рублей. Ещё 127 нарушений в бухгалтерском учёте потянули на 336 миллионов рублей. Из‑за этого бюджетные средства были использованы неэффективно на сумму 720,8 миллиона рублей. По итогам проверок составили 33 представления и предписания, 22 должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Также возбудили 21 дело об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов, назначенных судом, — 155 тысяч рублей, а в бюджет вернули 3,13 миллиона рублей.