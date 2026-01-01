В Ижевске назначили нового начальника Управления по молодёжной политике

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков сообщил о назначении Евгения Шиляева стал начальником Управления по молодёжной политике администрации города. До этого Шиляев руководил Молодёжным центром «ПерспективаПро» и играл в музыкальной группе «Стихи на окнах подъезда №8». Он окончил ДШИ №9 по классу гитары, лицей №30, а затем ИМИТиФ и ИПСУБ УдГУ. Также Евгений Викторович был руководителем штаба городских проектов «ЛИФТ». Сейчас он продолжает преподавать в УдГУ на кафедре информатики и математики. Кроме того, Шиляев является заместителем председателя комиссии по молодёжной политике в Общественной палате Удмуртии.