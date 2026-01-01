В Удмуртии депутаты решили упразднить деревню Кургальск

Депутаты Госсовета Удмуртии приняли решение об упразднении деревни Кургальск. Она входила в состав Кекоранского сельсовета Якшур‑Бодьинского района. Упразднение возможно по закону, если в населённом пункте более трёх лет нет постоянно проживающих граждан. Также должно отсутствовать недвижимое имущество, принадлежащее физическим или юридическим лицам. В феврале 2026 года Совет депутатов Якшур‑Бодьинского района утвердил акт обследования деревни. Акт подтвердил, что Кургальск фактически прекратил существование. Там нет жителей и инфраструктуры, поэтому перспектив для возрождения нет.