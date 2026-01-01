В Ижевске плетущих маскировочные сети волонтёров попросили покинуть помещение

В Ижевске пенсионерки плели маскировочные сети для бойцов в зоне СВО. Они работали в помещении регионального отделения ДОСААФ. Лидер группы Татьяна Ермакова рассказала, что волонтёры получили уведомление о досрочном расторжении аренды. Исполняющий обязанности председателя отделения ДОСААФ объяснил, что женщины превратили офис в «производственный цех». По его словам, это нарушало санитарные и противопожарные нормы. С 2023 года в этом «цеху» сплели 145 751 квадратный метр сетей. Материалы покупали сами волонтёры и спонсоры, а готовые сети отправляли на линию боевого соприкосновения.