Судебные приставы изъяли в монастыре раскольников свыше 100 старинных икон

Приставы провели осмотр помещений монастыря, который в РПЦ считают раскольническим на протяжении последних двух десятилетий. В нем выявили ненадлежащие условия хранения. Церковные ценности описали и передали в специализированную организацию по решению суда. Действия приставов направлены на сохранность реликвий от разрушения. Сообщение об действиях по охране церковных ценностей опубликовано пресс-службой УФССП по Удмуртии 23 марта 2026 года.