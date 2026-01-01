В Ижевске до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте.

С 15 апреля в Ижевске подорожает проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах вырастет до 45 рублей. Это касается всех маршрутов, где цены устанавливает государство. Платить можно будет как наличными, так и картой. Перевозчики хотели, чтобы проезд стоил 50 рублей, но после подсчётов решили, что 45 рублей — это нормально. Они учли рост цен на бензин, электричество, запчасти и зарплаты водителей. Последний раз проезд в Ижевске дорожал в 2024 году.